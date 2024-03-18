Batı, Rusya'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Putin'e tepki gösterdi Batılı ülkelerden yapılan açıklamalarda, seçimin özgür şartlarda gerçekleştirilmediği belirtildi. Kuzey Kore ve Çin ise Putin'i tebrik etti.

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Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, ülkenin mevcut lideri Vladimir Putin kazandı.

Putin, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,2'sini aldı.

Birçok Batılı yetkili, Rusya düzenlenen seçimi, "özgür ve adil olmadığı" gerekçesiyle eleştirdi.

Zelensky: İktidar sarhoşu diktatör

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Putin'i "iktidar sarhoşu bir diktatör" olarak nitelendirdi.

Zelensky, Putin hakkında, "Kişisel gücünün devamı için taahhüt etmeyeceği hiçbir kötülük yok." iddiasında bulundu.

ABD ve İngiltere: Seçim adil değil

ABD'de açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Putin'in, "siyasi muhalifleri hapse atması ve başkalarının seçimlere katılmasını engellemesine" bakıldığında, seçimin "özgür ve adil olmadığı" vurgulandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda, oylamaya ilişkin, "Özgür ve adil seçimler böyle olmaz." dedi.

Almanya: Sözde seçim

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki seçimi "sözde seçim" olarak nitelendirerek, "Putin'in yönetimi otoriterdir; sansüre, baskıya ve şiddete dayanır." açıklamasında bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu ülkede "özgür ve demokratik bir seçim yapmanın imkansız" olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore ve Çin tebrik mesajları gönderdi

Diğer taraftan Kuzey Kore devlet medyası, ülkenin lideri Kim Jong Un'un Putin'e zaferinden dolayı tebrik mesajı gönderdiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Putin tebrik edilerek ikili ilişkilere vurgu yapıldı: