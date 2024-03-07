Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 424'e yükseldi İsrail'in Batı Şeria'da 4 Mart'ta düzenlediği baskında yaraladığı 19 yaşındaki Filistinli hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 424'e çıktı.

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AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırıyor.

Gazze'de binlerce masumu öldüren İsrail, saldırılarına ise ara vermiyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin, 4 Mart'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Burin köyüne yönelik baskınında gerçek mermi ile göğsünden yaraladığı 19 yaşındaki Muhammed Mahmud Reca Iyd, tedavi gördüğü Refidya Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

424 kişi hayatını kaybetti

Buna göre işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 424'e yükseldi.

Filistinli genç Reca'nın yaralandığı İsrail baskınında, başından vurulan 10 yaşındaki Filistinli çocuk Amr Muhammed Neccar hayatını kaybetmişti.

Baskın ve saldırılar arttı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)