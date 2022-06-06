Batı yaptırımlarının Rusya'ya etkisi

Batı medyasında, Ukrayna savaşından sonra Rusya'ya karşı başlayan yaptırımların ters teptiği ve Avrupa ülkelerinde durumun kötüye gittiği değerlendirilmeleri yapılıyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki uzun yıllara dayanan Donbas sorunu 24 Şubat'ta savaşa dönüştü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünya yeni bir döneme girdi.

Savaşla beraber ABD öncülüğündeki Batı, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı.

Rusya'yı küresel ekonomik ortamın hemen hemen tamamen dışına itmeye yönelik bu adımlar bir şok etkisi yaratsa da son dönemde Batı medyasında Rusya'nın bu konuda karlı çıktığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Bu kapsamda Rus tarafı, yaptırımlar nedeniyle artış gösteren enerji fiyatları sayesinde büyük ölçüde artış beklendiğini açıkladı.

"Enerji ihracatında karımız arttı"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov yaptığı açıklamada, "Batı'nın politikaları sonucunda oluşan fiyat seviyesi nedeni ile şimdiye kadar herhangi bir kayıp yaşamadık. Aksine, bu yıl enerji ihracatından elde ettiğimiz kârı önemli ölçüde artıracağız" dedi.

Rus yöneticilerinin açıklamalarının yanında Batılı ekonomi otoriteleri de bu konuda aynı görüşte.

Enerjiden toplam kar 285 milyar doları bulabilir

Bloomberg Economics'in hazırladığı bir rapora göre Rusya, yaptırımlara rağmen yükselen enerji fiyatları nedeniyle bu yıl petrol ve gaz gelirlerinden günde 800 milyon dolar kazanmaya devam edecek.

Bloomberg'in tahminine göre Rusya'nın petrol ve gaz satışlarından elde edeceği gelir bu yıl toplam 285 milyar doları bulabilir. Bu rakam ülkenin 2021'de petrol ve gaz ihracatından kazandığı 235,6 milyar dolardan yüzde 20 daha yüksek.

AB'de Rusya'ya karşı siyasi anlaşmazlıklar

Yaptırımlar Rusya'nın enerji sektöründeki kazancını artırmanın yanında AB'de siyasi anlaşmazlıklara da neden oluyor.

Rusya'ya karşı hazırlanan petrol yasaklarının da içinde bulunduğu yaptırım paketi nedeniyle AB ve Macaristan Slovakya ve Çekya arasında anlaşmazlığa neden oldu.

Rusya'nın ruble ile ödeme kartı

Rusya'nın yaptırımlara karşı ruble ile ödeme önlemi de bir diğer ikiliği ortaya çıkardı.

Şimdiye kadar Ruble ile ödeme yapmayı reddeden Almanya, Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Danimarka ve Hollanda gazı kesildi.

Almanya'ya yakıt sağlayan Shell, Ruble ile ödeme yapmayı reddederken ülkenin önde gelen doğal gaz ithalatçıları Uniper ve DWE, Moskova'nın istediği şekilde ödemelerini gerçekleştirdi.

Tüm bunların üstüne Çin ve Hindistan gibi ülkelerin indirimli Rus petrolü satın alması uluslararası yaptırımları daha da zayıflatıyor.

Buna karşılık ise uygulanan tüm yaptırım ve kısıtlamalara rağmen petrol fiyatlarının bu yıl yaklaşık yüzde 50 artması ve talepteki güçlü toparlanma nedeniyle nedeniyle Rusya ayakta durmayı başarıyor.

"Yaptırımlar ters tepti"

Petrollün yanında Rusya, Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi. Savaştan sonra Avrupa ülkeleri alternatifler için çalışmaya başlada da Batı medyası gelecek kış için karamsar.

Medyada ön plana çıkan tartışmaların başında, Putin'in kıtaya gaz sağlayan vanaları kapatması durumunda yaşanancak rekabet ve enerji krizi yer alıyor.

Milyonlarca insanın enerjiye ulaşamayabileceği senaryolar üzerinde durulurken, Putin'e uygulanan yaptırımların ters teptiğinin altı çiziliyor.