Batı'da dondurulan Rus varlıkları tartışması: ABD seçimlerinden önce el koymak istiyorlar Trump'ın yeniden göreve gelmesinden endişe eden Avrupa, Rus varlıkları konusunda aceleci davranmak istiyor. Estonya, seçimden önce dondurulan varlıklara el koyulması gerektiğini savunuyor.

ensonhaber.com

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Batı'nın ABD seçimlerinden önce Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına el koyması gerektiğini söyledi.

Avrupa, Donald Trump'ın kasım ayında yapılacak seçimlerde yeniden göreve gelmesinin, Batı'nın Rusya politikası ve Ukrayna'ya desteği üzerinde etkileri olabileceğini düşünüyor.

Kallas, Münih Güvenlik Konferansı'nda Financial Times'a verdiği demeçte, "Seçimler her zaman çalkantılı zamanlardır." dedi.

"Seçimlerden önce elimizden geleni yapmalıyız"

Başbakan Kallas, "Seçimlerden önce elimizden geleni yapmak her zaman daha iyidir." ifadesini kullandı.

İngiltere merkezli gazete, Trump'ın bu yılki ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olma ihtimalinin Avrupa'da pek çok kişiyi endişeye sevk ettiğini hatırlattı.

Rusya ile ilgili endişelendiren mesaj

Trump'ın, savunmaya yeterince harcama yapmayan NATO ülkeleri konusunda Rusya'ya "ne istiyorsa onu yapmasını" söyleyeceği yönündeki ifadeleri, endişeleri daha da artırdı.

Kallas: Savaşın kırılma noktasını hızlandırır

Kallas, Rus fonlarına el koymanın, Ukrayna'ya askeri yardım ve Rusya'yı siyasi olarak izole etme hamlelerinin yanı sıra savaşın sona ermesine yardımcı olabilecek "ek bir araç" olacağını belirtti ve ekledi:

Bu, savaşın kırılma noktasını hızlandırır ve Rus ekonomisine baskı uygular.

"Beni ve Batılı ülkeleri korkutmayı amaçlıyorlar"

Rusya'nın arananlar listesine eklenmesiyle ilgili konuya da değinen Kallas, şunları söyledi: