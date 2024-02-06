Batı'da F-16 seferberliği: Ukrayna'ya savaş jeti gönderecekler Ukrayna'nın hava gücüne yardımcı olmak isteyen Batılı ülkeler, Kiev'e savaş uçağı göndermeye karar verdi. Hangi ülkenin kaç uçak sevk edeceği belli olurken, Ukraynalı pilotların eğitimi devam ediyor.

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Batılı çok sayıda ülke, Rusya'ya karşı hava üstünlüğü sağlaması için Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi planlıyor.

Bu konuda son kararı Hollanda aldı. Ukrayna'ya 6 ABD yapımı F-16 savaş uçağı daha göndermeye hazırlanıyorlar.

Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ülkesinin Rusya'nın saldırıları altındaki ülkeye sevkiyat kararını açıkladı.

Hollanda'dan ilave 6 jet sevkiyatı kararı

Hollanda Savunma Bakanlığı da ayrı bir duyuruda, bu uçakların Amerikan havacılık ve savunma şirketi Draken International'a satılmasına ilişkin anlaşmanın iptal edilmesinden sonra Ukrayna için 6 ek jetin daha kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Toplam sayı 24'e çıktı

Böylece Hollanda'nın Ukrayna'ya taahhüt ettiği toplam jet sayısı 24'e çıktı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya teslim edilmek üzere 18 adet F-16'dan oluşan ilk filoyu hazırladıklarını söylemişti.

Bu arada Hollanda Hava Kuvvetleri, daha gelişmiş F-35 savaş uçaklarına geçiş yapıyor.

Danimarka 19 uçak gönderecek

Danimarka, geçtiğimiz yıl, Ukrayna'ya 19 adet F-16 gönderme sözü vermişti.

Altı uçaktan oluşan ilk partinin 2024 baharında, geri kalanının ise 2025'te teslim edilmesi bekleniyor.

Belçika ve Norveç'in planı

Belçika, 2025'te gerçekleşmesi beklenen çok sayıda jeti Kiev'e teslim etme sözü verdi. Norveç merkezli yayın kuruluşu NRK'ya göre İskandinav ülkesi, 5 ila 10 uçak göndermeyi planlıyor.

Ukrayna basını, Kiev yönetiminin muhtemelen F-16'lardan bazılarını ilkbahar sonu veya yaz başında faaliyete almayı hedeflediğini yazdı.

Pilotlar eğitim alıyor

Danimarkalı ve Hollandalı yetkililer, teslimat programının diğer faktörlerin yanı sıra Ukrayna'nın altyapısının ve pilotlarının hazır olmasına bağlı olduğunu söylüyor.

Ukraynalı pilot ve teknisyenler, F-16 eğitimlerine Avrupa'nın birçok ülkesinde ve ABD'de devam ediyor.