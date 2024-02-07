Baykar, Kiev yakınlarında fabrika inşaatına başladı Şirketin CEO'su Haluk Bayraktar, fabrikanın inşasının devam ettiğini söyledi. İnşaatla ilgili süre veren Bayraktar, sonrasındaki planı da paylaştı.

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Savunma şirketi Baykar, yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak olan Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki fabrikanın inşasına başladı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Riyad'daki Dünya Savunma Fuarı'nda konuya ilişkin açıklama yaptı.

"12 aya ihtiyacımız var"

Bayraktar, "Fabrikamız inşa ediliyor. Bitirmek için yaklaşık 12 aya ihtiyacımız var." dedi.

Açıklamasında Bayraktar, inşa faaliyetlerinin bitiminden sonra iç makine, ekipman ve organizasyon yapısına geçeceklerini söyledi.

500 kişiye istihdam sağlayacak

Bayraktar, Ukrayna’daki fabrikalarının büyük olduğunu ve 500 civarında kişiye istihdam sağlamayı planladıkları bilgisini paylaştı.

Haluk Bayraktar, üretim kapasitesinin yıllık 120 civarında olacağını ancak fabrikada TB2 mi yoksa TB3 SİHA modeline mi odaklanacaklarının henüz netlik kazanmadığını kaydetti.

Güvenlik sorusuna yanıt

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın güvenlik sorunu yaratıp yaratmayacağı sorulan Baykar CEO'su, planın ilerlemekte olduğunu, "hiçbir şeyin" kendilerini durduramayacağını belirtti.

Bayraktar ayrıca, Baykar'ın önümüzdeki iki yıl içinde Suudi Arabistan'da üretime başlama planlarının da yolunda olduğunu dile getirdi.

Üretimle ilgili sayılar paylaştı

Baykar CEO'su Bayraktar, bu yıla bakıldığında firmanın 2023 yılında 36 adet olan Akıncı'nın yerli üretimini ikiye katlamayı, TB2 üretiminin ise değişmeyerek 230 adette kalmayı planladığını aktardı.

Bayraktar, Kızılelma insansız savaş uçağı ve TB3 insansız hava aracının yeni modellerinden de "onlarca" üretmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.