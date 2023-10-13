BBC: İsrail polisi muhabirlerimizi alıkoydu İsrail polisi, Tel Aviv'de BBC'nin aracını durdurup muhabirlerini silah zoruyla gözaltına aldı.

AA & Ensonhaber

BBC, İsrail polisinin Tel Aviv'de BBC'nin aracını durdurup muhabirlerini silah zoruyla gözaltına aldığını açıkladı.

Basın kartlarını gösterdiler, darbedildiler

BBC'nin haberine göre, Tutunji ve Abudiab kendilerini BBC muhabiri olarak tanıtıp polise basın kimlik kartlarını gösterdiklerini söyledi.

Olayı kaydetmeye çalışan Tutunji, telefonunun yere atıldığını ve boynuna vurulduğunu söyledi.

"Gazeteciler, çatışma hakkında haber yapabilmeli"

BBC sözcüsü,

Tel Aviv'de görevlendirilen BBC News Arapça ekiplerimizden biri, medya olduğu açıkça işaretlenmiş bir araçla dün gece İsrail polisi tarafından durduruldu ve saldırıya uğradı. Gazeteciler İsrail-Gazze'deki çatışma hakkında haber yapabilmeli.

dedi.

Hamas'a terörist demedikleri için gözaltına alındılar

CNN Türk'te Akıl Çemberi programına konuk olan Gazeteci Özay Şendir, gazetecilerin Hamas'a 'terörist' demedikleri için gözaltına alındıklarını söyledi.