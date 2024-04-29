BBC muhabirinden Blinken'e beklemediği cevap: İkiyüzlüsünüz Çin'de BBC'ye röportaj veren ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Rusya ve Ukrayna savaşındaki tutumundan dolayı beklemediği bir cevapla karşılaştı. Muhabir, Blinken'e Gazze konusunda "İkiyüzlüsünüz" eleştirisinde bulundu.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'deki katliamı sürüyor...

Dünyanın gözü önündeki bu sivil katliamının en büyük destekçisi ise ABD oldu.

Çatışmaların ilk gününden itibaren İsrail'e büyük bir destek açıklayan ABD, bu desteğini askeri yardımlarıyla da hissettirdi.

İsrail'in mühimmatı ABD'den geliyor

Öyle ki, İsrail'in Gazze'ye attığı mühimmatların tamamı ABD'den tedarik ediliyor.

Tüm dünyanın tepkisi sürerken geçtiğimiz hafta, ABD Temsilciler Meclisi tarafından içinde İsrail'e yardımların da bulunduğu dış destek paketi Senato'dan geçti.

Çin'de temaslarda bulundu

Katliama destek veren ABD yönetiminin, Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşta ise kafası karışık.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in başkenti Pekin'de temaslarda bulundu.

Çin'i tehdit etti

Burada İngiliz medya kuruluşu BBC'ye röportaj veren Blinken, açıklamalarında Çin'i tehdit etti.

Blinken, Çin'in Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırısında kullanılan malzemeleri tedarik etmeyi bırakmazsa Washington'un harekete geçeceği konusunda uyardı.

Blinken'e beklemediği cevap

Blinken bu tehditleri sürdürürken beklemediği bir cevapla karşılaştı.

"İkiyüzlü davranıyorsunuz"

BBC muhabiri Laura Bicker, Gazze'deki soykırımda ve Ukrayna-Rusya arasında süren savaşta ABD'nin ikiyüzlü davrandığını söyledi.

"ABD'nin güvenilirliğini sarstınız"

Muhabir, Blinken'i terleten sorusunda şu ifadeleri kullandı: