BBC: Rusya'nın 50 bin askeri Ukrayna'da öldü İngiliz medya kuruluşu, ölü sayısının açıklanandan daha fazla olduğunu yazdı. Hayatını kaybeden Rus askerlerinin sayısının artmasının 'muhtemel' olduğu belirtildi.

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AA & Ensonhaber

Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Rus askerlerinin sayısı açıklandı.

İngiltere merkezli BBC, cephe hattındaki ikinci 12 ayda ceset sayısının ilk yıla göre neredeyse yüzde 25 daha yüksek olduğunu yazdı.

BBC Rus servisi ve gönüllülerin Şubat 2022'den bu yana meydana gelen ölümleri saydığı belirtildi.

50 bin Rus askeri öldü

Haberde, "Yeni mezarlar, birçok askerin isminin bulunmasına yardımcı oldu." denilerek, Rusya'nın Ukrayna'daki ölü asker sayısının 50 bine ulaştığı aktarıldı.

Çatışmanın ikinci yılında 27 bin 300'den fazla Rus askeri öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Rusya'nın bu verilerle ilgili yorum yapmadığı kaydedildi.

8 kat daha fazla

Toplam ölü sayısının, Moskova tarafından Eylül 2022'de açıklanan resmi ölüm rakamlarından 8 kat daha fazla olduğu bildirildi.

Ölenlerin gerçek sayısının "çok daha yüksek olmasının muhtemel" olduğu ifade edildi.

Bu arada Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Çernihiv'e saldırısında en az 11 can kaybının yaşandığını, 20'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Zelensky: Yeterli teçhizatı almış olsaydık bunlar olmazdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, açıklamasında şunları söyledi: