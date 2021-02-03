BBC'den, Boğaziçi protestolarına destek

İngiltere merkezli medya kuruluşu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösteriler üzerinden ülke çapında protestolar düzenlenmesine üstü kapalı destek verdi. Avrupa Parlamentosu vekili de açıklama yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun atanması bahanesiyle başlayan gösterilerde, illegal yapılanmaların da olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gözaltına alınan 108 kişiden 79'unun DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.

Yeni bir Gezi kalkışması hayali kuran Avrupa ve ABD basını ise protestolara desteğini sürdürüyor.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ÜZERİNDEN GERİLİM OLUŞTURMA ÇABASI

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin Erdoğan, AK Parti il kongrelerine hitabında, yaşananlara tepki göstererek, "Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılanları, dökülenleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız.'' demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin üzerinden gerilimi tırmandırma çabası içine giren BBC News, Erdoğan'ın konuşmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoların arttığını aktardı.

BBC'DEN 'PROTESTOLAR YAYILSIN' İMASI

Haberde, "Protestolar bir aydır devam ediyor ama gerilim hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Boğaziçi öğrencilerini desteklemek için Türkiye çapında yeni protesto çağrıları yapılıyor." denildi.

AVRUPA PARLAMENTOSU VEKİLİ: LGBT'LİLERİ GÜNAH KEÇİSİ YAPTILAR

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek veren Avrupa Parlamentosu Milletvekili Terry Reintke de "LGBT'lileri günah keçisi yapmak, Polonya ve Macaristan'da gördüğümüz tehlikeli bir taktik." diye yazdı.

Reintke, paylaşımının devamında Ankara'yı suçlamaya kalkarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu, bunu Türkiye'deki topluma karşı yapıyor. Biz bir ideoloji değiliz. Biz suçlu değiliz." dedi.

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