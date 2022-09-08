BBC'nin dikkat çeken Kraliçe Elizabeth haberi

İngiltere basını, doktorların endişeli olduğuna dair haberi servis etti. Kraliçe'den gelen haberler sonrası Kraliyet üyeleri, soluğu İskoçya'da aldı.

İngiltere, Kraliçe 2'nci Elizabeth'le ilgili gelişmeleri konuşuyor.

Hükümeti kurmak üzere görevi, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde kabul ettiği Başbakan Liz Truss'a veren Kraliçe, sonrasında doktorlarından istirahat etmesi gerektiği yönünde bilgi notu aldı.

İngiltere, Kraliçe'yi konuşuyor

Durumun, Kraliyet Ailesi üyelerine bildirilmesiyle birlikte ülkede hareketlilik başlarken, uluslararası medya kuruluşları gelişmeleri yerinde takip ediyor.

Bu kapsamda BBC, dikkat çeken bir habere imza attı. Buckingham Sarayı'na işaret edilerek, Kraliçe Elizabeth'in tıbbi gözetim altında tutulduğu anımsatıldı.

BBC: Doktorlar endişeli

Aynı haberin devamında ise "Doktorlar, sağlığından endişe duyuyor." denildi.

Son dakika gelişmesi, İngiliz Kraliçe'nin sevenlerini endişeye sevk ederken, Buckingham önünde toplananlardan bazılarının gözyaşlarını tutamadığı kaydedildi.

Kraliyet Ailesi üyelerini taşıyan uçak iniş yaptı

Öte yandan Kraliyet Ailesi'nin 7 üyesini taşıyan uçak, İskoçya'nın Aberdeen şehrindeki havalimanına indi.

Önce RAF Northolt'tan havalanan uçakta tam olarak kimin olduğunun bilinmediğini aktaran BBC, "Aberdeen'e inen uçak, Cambridge Dükü, York Dükü ve Wessex Kontu ve Kontesi'ni taşıyor." dedi.