Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya hakaretten hapse atılan Igor Lednik öldü Lukaşenko'ya hakaret ettiği gerekçesiyle hapse mahkum edilen Lednik'ten ölüm haberi geldi. Sürgündeki muhalefet lideri Tikhanoskaya, "Belarusluları hapishanelerde öldürüyorlar" dedi.

ensonhaber.com

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya "hakaret" suçundan hapse atılan siyasi aktivist, kaldığı hapishanede yaşamını yitirdi.

Igor Lednik'in ölüm haberini, partisi Sosyal Demokrat duyurdu.

Açıklamada, "Belarus Sosyal Demokrat Partisi'nin eski üyesi, aktivist ve gazeteci Igor Lednik, 64 yaşında hapishanede hayatını kaybetti." denildi.

Hapiste sağlığı 'kötüleşti'

Lednik, Sosyal Demokratların gazetesindeki bir makalesinde Lukaşenko'ya "hakaret" ettiği gerekçesiyle 2022 yılında tutuklanarak üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Partiden yapılan açıklamada, Lednik'in sağlığının hapishanede "önemli ölçüde kötüleştiği" bildirildi.

Sürgündeki muhaliften tepki: Hapishanelerde öldürüyorlar

Sürgündeki muhalefet lideri Svetlana Tikhanoskaya, Lednik'in ölümünden yetkilileri sorumlu tutarak, gelişmeyi "haksızlık ve inanılmaz bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Tikhanoskaya, açıklamasında şunları söyledi:

Rejim, ülkelerindeki yaşamı daha iyiye doğru değiştirmek isteyen Belarusluları hapishanelerde öldürüyor.

Zatürre nedeniyle yaşanan ölüm

AFP'nin aktardığına göre, geçen ay başka bir muhalif isim olan Vadzim Khrasko, cezaevinde zatürreden öldü.

İnsan hakları grupları, Khrasko'nun hapishanede gerekli tıbbi bakımı alamadığını söyledi.

"10 mahkum daha hapiste"

Öte yandan Tikhanovskaya, 10 siyasi mahkumun daha hapishanelerde "korkunç koşullarda" sağlık sorunları yaşadığını iddia etti ve ekledi: