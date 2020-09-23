Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, gizli törenle yemin etti

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, gizli törenle yemin etti

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla başlayan gösteriler karşısında Lukaşenko için sessiz sedasız yemin töreni düzenlendi.

Belarus’ta hükümet karşıtı eylemlere neden olan seçimlerde Devlet Başkanlığını kazanan Alexander Lukaşenko yemin etti.

Ülkede 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini Alexander Lukaşenko’nun kazanmasının ardından ülke genelinde gösteriler başlamıştı.

GİZLİCE YEMİN ETTİ

Kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen protestolara rağmen, Lukaşenko’nun gizli bir törenle yemin ederek göreve başladığı bildirildi.

Yemin töreni, devlet kurumlarının üst düzey yöneticileri ve çok sayıda katılımcıyla Bağımsızlık Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Yemin töreni öncesinde bir bilgilendirme yapılmadı.

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