Belarus lideri Lukaşenko: Ülkemize yönelik saldırı başlarsa anında karşılık veririz Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna’yı uyararak, "Siz Ukraynalılar sınırımızı geçmezseniz, bu savaşa asla katılmayacağız. Ülkemize yönelik saldırı başlarsa elimizdeki her şeyle anında karşılık veririz" dedi.

İHA

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yılı aşkın süredir devam eden savaşa ilişkin Ukraynalı gazeteci Diana Panchenko'ya röportaj verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'u Ukrayna'daki savaşa katılmaya zorlamadığını söyleyen Lukaşenko, Belarus'u bu savaşa dahil etmenin Rusya'ya hiçbir şey kazandırmayacağını ifade etti.

"Her zaman Rusya'ya yardım edeceğiz"

Devam eden savaşta Ukrayna'yı uyaran Lukaşenko, "Siz Ukraynalılar sınırımızı geçmezseniz bu savaşa asla katılmayacağız. Ama her zaman Rusya'ya yardım edeceğiz, onlar bizim müttefiklerimiz" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da hedeflerine çoktan ulaştığına inandığını söyleyen Lukaşenko, iki tarafın da müzakere masasına oturması ve Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın geleceği de dahil olmak üzere tüm konuları tartışması gerektiğini belirtti.

Lukaşenko, "Rusya'nın hedefleri yerine getirildi. Ukrayna, bu savaşın bitiminden sonra Rusya'ya savaştan önceki kadar agresif davranmayacak" dedi.

Müzakerelerin önkoşulsuz başlaması gerektiğine dikkat çeken Lukaşenko, "Müzakere masasına oturup her şeyi tartışmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Ülkemize yönelik saldırı başlarsa anında karşılık veririz"

Lukaşenko, Belarus'un Rusya'nın kendi topraklarına konuşlandırdığı nükleer silahların kullanılması da dahil olmak üzere herhangi bir saldırganlığa cevap vereceklerini vurgulayarak, "Tek bir tehdit olabilir, o da ülkemize yönelik saldırı. Ülkemize yönelik saldırı Polonya, Litvanya, Letonya'dan başlarsa elimizdeki her şeyle anında karşılık veririz. Ukrayna bize saldırırsa, sadece nükleer silah kullanılmayacak. Nükleer silahların dışında bir şeyimiz var. Kırmızı çizgileri aşarsanız karar alma merkezlerini vuracağımız konusunda sizi uyarmayacağız. Bu uyarı yapılmadan yapılacaktır" dedi.