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    Belarus - Polonya sınırında gıda izdihamı

    Belarus - Polonya sınırında gıda izdihamı

    Düzensiz göçmenler, kendilerine atılan ve yere düşen yiyecekleri alabilmek için birbirleriyle mücadele etti. Görüntüler, 'şoke edici' şeklinde nitelendirildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 18:05
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    Avrupa'ya geçebilmek için Belarus ile Polonya arasındaki sınırda toplanan göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

    Göçmenler, önce Polonya'ya ardından diğer Avrupa ülkelerine geçebilmek için bekleyişlerini soğuk hava şartlarına rağmen sürdürüyor.

    GÖÇMENLERE GELİŞİGÜZEL YEMEK DAĞITIMI

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sınırdaki kampta çok sayıda göçmene dağıtılan yiyecekler kaydedildi.

    Göçmen krizinin yaşandığı bölgedeki askerlerin, toplanan kalabalığa bir araçtan yemekleri gelişigüzel attığı anlar kameraya yansıdı.

    Belarus - Polonya sınırında gıda izdihamı ViDEO

    YERE DÜŞEN YİYECEKLER İÇİN MÜCADELE ETTİLER

    Bir diğer görüntüde de göçmenlerin, kendilerine dağıtılan ve yere düşen yiyecekleri alabilmek için birbirleriyle mücadele ettiği görüldü.

    "GÖRÜNTÜLER ŞOKE EDİCİ"

    Görüntüleri paylaşan bir kullanıcı, "Göçmenler, Belarus askerlerinin kendilerine getirdiği yiyecek için savaşıyor. İnsanların bu koşullara zorlanmaları şoke edici." notunu düştü.

    Belarus - Polonya sınırında gıda izdihamı #1

    Belarus - Polonya sınırında gıda izdihamı #2

    Belarus - Polonya sınırında gıda izdihamı #3

    Belarus - Polonya sınırında gıda izdihamı #4

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