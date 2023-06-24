Belarus: Wagner lideri Prigojin ilerleyişi durduracak

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kilit rol oynayan, son zamanlarda ise Kremlin ile sıklıkla çatışan Rus paralı asker grubu Wagner, Moskova'ya başkaldırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski şefi olarak bilinen Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rus ordusunun Wagner kampına füze saldırısı düzenleyerek çok sayıda askerini katlettiğini öne sürdü.

Prigojin, Rus ordusuna karşılık vermek için harekete geçtiklerini açıkladı ve hedefine iki kişiyi koydu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u suçlayan Prigojin, Kızıl Meydan'da asılmalarını isteyerek önlerine çıkanları da yok edeceklerini söyledi.

Prigojin, Rus ordusuna başkaldırdığını açık açık ifade etti.

Ülke genelinde bir iç savaş korkusu yaşanırken dünyanın gözü kulağı Rusya'ya çevrildi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonunda Prigojin, Lukaşenko’nun ‘Wagner’in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması’ yönündeki teklifini kabul etti.

Wagner grubu lideri Prigojin, Putin'le yaptıkları anlaşmanın ardından açıklama yaptı.

Prigojin, şu ifadeleri kullandı:

Wagner'i dağıtacaklardı. 23 Haziran'da Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. Moskova'dan yaklaşık 200 kilometre uzağa bir günde yürüdük. Bu süre içinde savaşçılarımızın bir damla kanını akıtmadık. Artık kanın dökülebileceği an geldi. Bu nedenle, taraflardan birinin Rus kanını dökmesinin sorumluluğunu anlayarak, konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre sahra kamplarına gidiyoruz.