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Belaruslu kadınlar, polisi kuşatma altına aldı

Belaruslu kadınlar, polisi kuşatma altına aldı

Lukaşenko karşıtı Belaruslu kadınlar, uyguladıkları taktik ile polislerin etrafını bir anda sarıp, adeta kapana sıkıştırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.