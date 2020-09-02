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Belaruslu kadınlar, polisi kuşatma altına aldı
Lukaşenko karşıtı Belaruslu kadınlar, uyguladıkları taktik ile polislerin etrafını bir anda sarıp, adeta kapana sıkıştırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 02.09.2020 - 14:03
Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından sonuçları kabul etmeyen muhalefet sokakları terk etmiyor.
LUKAŞENKO KARŞITI KADINLAR, POLİSİ ABLUKAYA ALDI
Başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin hemen her yerinde sokakta olan protestocular, Lukaşenko'nun gitmesini istiyor.
Belarus'tan yeni gelen bir görüntüde ise polislerin, kadın göstericilere müdahale etmeden kaçtığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.