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- Belarus’ta kadınlar Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’yu protesto etti
Belarus’ta kadınlar Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’yu protesto etti
- İHA
- 20.09.2020 - 08:46
- Güncelleme : 20.09.2020 - 08:46
Belarus'un başkenti Minsk’te bir araya gelen 2 binden fazla kadın Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’yu protesto ederek, istifaya çağırdı.
Güvenlik güçlerinin sıkı önlemler aldığı protestolar sırasında çok sayıda kadın gözaltına alındı.
Belarus’ta kadınlar Devlet Başkanı Lukaşenko’yu protesto etti ViDEO
Gözaltına alınanlar arasında geçen ay silahlı polislerle boğuştuktan sonra protestoların simgesi haline gelen 73 yaşındaki muhalif aktivist Nina Baginskaya da bulunuyor.
SLOGANLAR ATILDI
Göstericiler, sık sık “Utan” ve "Unutmayacağız! Bağışlamayacağız" sloganları attı.
200'DEN FAZLA KADIN GÖZALTINA ALINDI
Viasna İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 200’den fazla kadının protestolar sırasında gözaltına alındığı aktarılırken, gözaltına alınan kadınların isimlerini internet sitesinde yayınlandı.
Muhalifler ise sosyal medya üzerinden ülke genelinde kitlesel protestolar için sokağa çıkma çağrısında bulundu.