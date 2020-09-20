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    Belarus’ta kadınlar Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’yu protesto etti

    Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.
    • İHA
    • 20.09.2020 - 08:46
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 08:46
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    Belarus’ta kadınlar Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’yu protesto etti

    Belarus'un başkenti Minsk’te bir araya gelen 2 binden fazla kadın Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’yu protesto ederek, istifaya çağırdı.

    Güvenlik güçlerinin sıkı önlemler aldığı protestolar sırasında çok sayıda kadın gözaltına alındı.

    Belarus’ta kadınlar Devlet Başkanı Lukaşenko’yu protesto etti ViDEO

    Gözaltına alınanlar arasında geçen ay silahlı polislerle boğuştuktan sonra protestoların simgesi haline gelen 73 yaşındaki muhalif aktivist Nina Baginskaya da bulunuyor.

    Belarus

    SLOGANLAR ATILDI

    Göstericiler, sık sık “Utan” ve "Unutmayacağız! Bağışlamayacağız" sloganları attı.

    Belarus

    200'DEN FAZLA KADIN GÖZALTINA ALINDI

    Viasna İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 200’den fazla kadının protestolar sırasında gözaltına alındığı aktarılırken, gözaltına alınan kadınların isimlerini internet sitesinde yayınlandı.

    Belarus

    Muhalifler ise sosyal medya üzerinden ülke genelinde kitlesel protestolar için sokağa çıkma çağrısında bulundu.

    Belarus

    Belarus

    Belarus

    Belarus

    Belarus

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