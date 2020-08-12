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    Belarus'ta kadınlardan, kolluk kuvvetlerine tepki

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Minsk'te toplanan kadınlar, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.08.2020 - 17:39
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 17:39
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    Belarus'ta kadınlardan, kolluk kuvvetlerine tepki

    Belarus'ta hafta sonu düzenlenen seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazandı.

    Lukaşenko'nun, oyların yüzde 80,23'ünü aldığı duyuruldu. Muhalefet yanlıları, seçime hile karıştığı iddiasıyla sokaklara çıktı.

    Protestocular, polis müdahalesine rağmen pazar gecesinden bu yana eylemlerini sürdürüyor.

    KADINLARDAN GÖSTERİ

    Başkent Minsk'te beyaz ağırlıklı giyinen kadınlar, kolluk kuvvetlerinin tutumuna tepki gösterdi. Beyaz renk, ülkedeki muhalifler için iktidar değişikliği talebini temsil ediyor.

    Yürüyüş sırasında "İnanıyoruz, yapabiliriz, kazanacağız" sloganı atan göstericiler, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

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    1000'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, izinsiz protesto gösterilerinde dün gece başta Minsk olmak üzere 25 yerleşim biriminde eylemler yapıldığını kaydetti.

    Göstericilerin düzeni sağlayan güvenlik güçlerine karşı koyduğunu ve toplu taşıma araçlarının hareketini engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğunu belirten Çemodanova, “İzinsiz gösterilere katıldıkları için 1000’den fazla kişi gözaltına alındı.” ifadelerini kullandı.

    Belarus'ta seçim sonucu açıklanınca sokak çatışması çıktı ViDEO

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