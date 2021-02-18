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    Belarus'ta protesto görüntüsü çeken gazetecilere hapis cezası verildi

    Devlet Başkanı Lukaşenko karşıtı gösterilerde görüntü çeken 2 gazeteci, mahkeme tarafından kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 15:17
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    Belarus'ta protesto görüntüsü çeken gazetecilere hapis cezası verildi

    Belarus’un başkenti Minsk’te, Polonya merkezli haber kanalı Belsat'ta çalışan gazeteci Katsiaryna Andreyeva (27) ve Darya Chultsova (23), Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı gösterilerde görüntü çekerek kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

    CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

    Kasım 2020'de Andreyeva ve Chultsova, bir apartman dairesinde Lukaşenko karşıtı gösterilere ilişkin canlı yayın yaptıkları sırada gözaltına alınmıştı.

    Belarus ta protesto görüntüsü çeken gazetecilere hapis cezası verildi #1

    SUÇSUZ OLDUKLARINI SAVUNDULAR

    Gazeteciler, bugün hakim karşısına çıktıkları mahkemede suçsuz olduklarını savundu.

    SEÇİMLERE HİLE KARIŞTI İDDİASI

    Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini, ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanmıştı. Muhalefet kanadı, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek taraftarlarını sokağa çağırmış ve hükümet karşıtı protestolar başlamıştı.

    Düzenlenen protestolarda, 400’ü gazeteci olmak üzere 33 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

    Belarus ta protesto görüntüsü çeken gazetecilere hapis cezası verildi #2

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