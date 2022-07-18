Belçika, KADES'e geçti

Belçika, Türkiye'de 4 yıldır uygulanan KADES'e benzer bir sistemi kullanmaya başladı… Belçikalı kadınlar, kıyafetlerinin içerisinde tehlikeli durumlarda polisi uyaran bir 'alarm düğmesi' taşıyor.

İçişleri Bakanlığı, 2018'den bu yana kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için KADES (Kadına Destek Uygulaması) uygulamasını hayata geçirdi.

Uygulama ile birçok şiddet olayının da önüne geçilmiş oldu.

Türkiye’den sonra ilk adımı Fransa attı

Türkiye'de başarılı oranı yüksek uygulama ilk olarak Fransa’nın dikkatini çekti.

Fransa, şiddet, ısrarlı takip ve tacizin önüne geçebilmek amacıyla 'Ma Sécurité' uygulamasını kullanmaya başladı.

Uygulama aracılığıyla 7/24 güvenlik birimleriyle iletişim kurulabiliyor.

Sıra Belçika’da

Fransa'nın ardından Belçika da atağa geçti.

Deneme amacıyla Gent şehrinde 'tele alarm' uygulamasını kullanılmaya başlandı.

Kıyafetlerinin içerisinde alarm var

Belçika'da kadın cinayetlerinin büyük bölümü eski eşlerin takibi sonrasında işleniyor.

Bu kapsamda, kendilerini tehdit altında hisseden 20'den fazla kadın kıyafetlerinin içerisinde tehlikeli durumlarda polisi uyaran 'alarm düğmesi' taşıyor.

Gitgide yayılıyor

İlk olarak Gent şehrinde hayata geçirilen uygulama, Flaman kesimindeki diğer bazı kentlerde de uygulanmaya başlandı.