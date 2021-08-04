Belçika: Türkiye ile anlaşma, Afgan göçmenleri kapsamalı

Brüksel'den gelen açıklamada, Türkiye'nin Afganlar için güvenli üçüncü ülke olması gerektiği savunuldu.

Son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Afganistan'da barış sürecinde yaşanan belirsizlik nedeniyle bu ülkeyi terk eden Afgan göçmenlerin girişlerini engellemek için sınırdaki tedbirleri artırdı.

Ankara'dan yapılan açıklamada, yeni bir göç dalgasının üstlenilemeyeceğinin altı çizildi.

AVRUPA KOMİSYONU'NA MEKTUP YAZDILAR

Avrupa ise kendi sınırlarını güvende tutabilmek için sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışıyor. Bunun son örneği, Belçika'dan yapılan açıklamada görüldü.

Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sami Mehdi, Avrupa Komisyonu'na mektup yazdıklarını belirterek, "Mülteci akınlarıyla başa çıkmak için yeni yönergeler sunulmasını istedik." dedi.

"TÜRKİYE, AFGANLAR İÇİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLSUN"

Göçmen akınını Türkiye'nin omuzlarına yüklemeye çalışan ülkenin bakanı, "Bu insanlar bölgede hoş karşılanmalı. Türkiye'yi Afganlar için güvenli bir üçüncü ülke haline getirmek, göç akışlarını yönetmemize yardımcı olacaktır." dedi.

Mehdi, Suriyeli göçmenlerle ilgili anlaşmayı "Afgan mültecilere nasıl genişletilebileceklerini" araştırmaları gerektiğini söyledi.

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