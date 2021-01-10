Belçika, uyuşturucu ile mücadelede bal arılarını kullanacak

Avrupa ülkesinde son dönemde artan uyuşturucu trafiğine karşı bal arıları devreye alınacak.

Belçika'nın Anvers limanında, 2020 yılında piyasa değeri 7.5 milyar euro olan 64.5 ton kokainin yanı sıra 14.5 ton esrar, 446 kilo eroin ve 7.7 ton sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Son dönemde artan uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadele yöntemi arayan Belçika, çareyi özel eğitimli bal arılarında buldu.

ARILARIN UYUŞTURUCUYU TESPİT ETME YÖNTEMİ

BBC'nin haberine göre, İngiltere ve Almanya'da da kullanılan yöntemde uyuşturucu kokusunun bulunduğu kutuya konulan arılara şekerli su veriliyor.

Dördüncü kez hava verilen arılar, uyuşturucu kokusunu yemekle ilişkilendirerek şartlandırılıyor. Kokuyu alan arılar, dillerini dışarı çıkarmaya başlıyor.

LİMANDA ARILI ÖNLEM

Anvers limanına gelen konteynerlerde uyuşturucu olup olmadığını tespit etmek için konteynerlere, özel bir cihaz içindeki 36 arı konacak.

Dedektörler, kutudaki arıların dillerini çıkarıp çıkarmadığını takip edecek. Yaklaşık 30 arı, dillerini çıkarmaya başlarsa, konteynerde uyuşturucu saklandığı ortaya çıkacak.

ARILARI EĞİTMEK DAHA KOLAY

Böcek uzmanı Peter Berx, bal arılarının koku alma konusunda bir köpekten yüz kat daha iyi olduğunu belirterek, arıların eğitiminin birkaç saat sürdüğünü, bu sürenin köpeklerde 6 aya çıktığını ifade etti.