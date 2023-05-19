Belçika Veliaht Prensesi Elisabeth orduda askeri eğitim alacak Belçika Veliaht Prensesi Elisabeth ordunun bu yaz yapılacak askeri eğitim kampına katılacak. 21 yaşındaki Prenses Elisabeth, temmuzdaki kamp öncesinde Kraliyet Askeri Akademisi'nde düzenlenen hazırlık kursuna katıldı.

AA

Belçika Veliaht Prensesi Elisabeth ordunun bu yaz yapılacak askeri eğitim kampına katılacağı duyuruldu..

21 yaşındaki Prenses Elisabeth, temmuzdaki kamp öncesinde Kraliyet Askeri Akademisi'nde düzenlenen hazırlık kursuna katıldı.

Yeni silahlarla atış talimi yaptı

Kraliyet ailesi, Akademide kullanılan silahlar değiştirildiği için Prenses Elisabeth'in kursta yeni silahlarla atış talimi yaptığını duyurdu.

Prensesin özel kuvvetlerin kullandığı taarruz tüfeğiyle ateş ederken çekilen fotoğrafları da yayınlandı.

2021 yılında da askeri eğitim almıştı

Belçika prensesi, 2021 yazında da akademinin üç haftalık yaz kampında askeri eğitim almış ve 1 yıllık askeri eğitimini tamamlamıştı.

Prenses Elisabeth, aynı yılın ekim ayında İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde 3 yıl sürecek tarih ve siyaset eğitimine başlamıştı.