Belçika'da bir restoran hesaba korona bedeli ekliyor

Başkent Brüksel'de faaliyet gösteren bir restoranın müşterilerinden 5 euro koronavirüs bedeli alması tartışmalara neden oldu.

Tüm dünyada olduğu gibi Belçika'nın başkenti Brüksel'de de koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerin çoğu aylarca kapalı kaldı.

Zararlarını karşılamak isteyen işletmeler farklı yollara başvuruyor.

HESABA 5'ER EURO KORONA BEDELİ

BBC'nin haberine göre, Brüksel'deki VIVA M'Boma adlı bir restoran, ağırladığı müşterilerinin hesaplarına 5'er euro koronavirüs bedeli eklemeye başladı.

Bazı müşterilerin bu duruma tepki göstererek, sosyal medya üzerinden kasa fişi görüntüsü paylaşması üzerine, restoranın işletmecileri Facebook üzerinden bir açıklama yaptı.

"ÖNLEMLERİN NE KADAR SÜRECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Restorandan yapılan açıklamada, uygulanan korona önlemlerinin ne kadar süreceğini bilmedikleri için, müşteri başına fazladan 5 euro ek ücret almaya karar verildiği belirtildi.

"KAPASİTEMİZİN YÜZDE 50'SİNİ KULLANABİLİYORUZ"

İşletmeciler, bu konuda bilgilendirdikleri müşterilerini kendilerini anlayışla karşıladıklarını kaydederek, "3 ay boyunca hiç iş yapmadıktan sonra, şimdi kapasitemizin sadece yüzde 50'sini kullanabiliyoruz. Ciromuzun üçte ikisini kaybettik ama kimseyi de işten çıkarmadık. Çünkü iyi günde de kötü günde de biz bir ekibiz" dedi.