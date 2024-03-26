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Belçika'da çiftçiler sokakları savaş alanına çevirdi

Belçika'da çiftçiler sokakları savaş alanına çevirdi Belçika'da çiftçiler, Avrupa Birliği’nin (AB) tarım politikalarına karşı bir kez daha traktörleriyle başkent Brüksel'e gelerek AB binalarının bulunduğu caddeleri trafiğe kapattı.