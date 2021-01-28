Belçika'da eşcinsellik karşıtı mesajlar paylaşan imam sınır dışı ediliyor

Diyanet İşleri'ne bağlı Yeşil Camii imamı Şemsettin Şenol'un, eşcinsellik karşıtı görüşlerini paylaşması üzerine oturma izninin uzatılmayarak sınır dışı edilmesine karar verildi.

Belçika'nın Houthalen-Helchteren bölgesindeki Türk Diyanet Vakfı'na bağlı Yeşil Camii’nin imamı Şemsettin Şenol, paylaştığı eşcinsellik karşıtı mesajlar nedeniyle ülkeden sınır dışı ediliyor.

Şenol, Facebook hesabından, eşcinselliğin İslam'da neden yasaklandığını, hastalık olduğunu, çürümeye yol açtığını ve İslam tarafından yasaklandığı yönünde paylaşım yaparak, "Eşcinsellik kapitalizm ve demokrasi virüsüdür." yazan bir takipçisine de teşekkür etmişti.

Söz konusu durum, Belçikalı yetkililer tarafından tepkiyle karşılandı.

Paylaşımında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cuma hutbesinde dile getirdiği eşcinsellik ilgili İslamiyet’in bakış açısını da hatırlatan imam Şenol hakkında, "kamu düzeni ve ulusal güvenliğe zarar verebileceği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İMAMIN OTURMA İZNİ UZATILMAYACAK

Open VLD (Açık Flaman Liberal) Partili Flaman Bölge Hükümet İç İdaresi ve Uyum (Entegre) Bakanı Bart Somers da Yeşil Camii’nin resmi olarak tanınmasının geri çekilmesi için gerekli süreci başlattı.

Flaman Hristiyan Demokratlar Partili (CD&V) İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi ise imam Şenol’un bir an önce Belçika topraklarını terk etmesini isteyerek, 3 yıldır Belçika'da olduğu belirtilen Şenol'un oturma iznini uzatmama kararı aldıklarını açıkladı.

Bakan Mahdi, "Toplumumuza nefret ekmek için gelenlerin burada yeri yoktur." dedi.

CAMİNİN RUHSATI DA İPTAL EDİLECEK

Yeşil Cami hakkındaki "resmi tanınma prosedürünü geri çekme" girişimi ise Türk toplumu arasında şaşkınlıkla karşılandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye'den gönderilen imam Şenol, geçtiğimiz ekim ayında Belçika Göçmen Bürosu'na oturma ve çalışma izninin yenilenmesi için başvuru yapmıştı.

Flaman hükümeti de caminin ruhsatının iptal edilmesi için yasal işlem başlattı.

“SESSİZ KALAMAYIZ VE KALMAYACAĞIZ”

Flaman Bölge Hükümet İç İdaresi ve Uyum (Entegre) Bakanı Bart Somers ise söz konusu duruma yönelik yaptığı açıklamada, “Camilerin resmen tanınma prosedürü çevresinde nelere dikkat etmesi ve bunu sürdürmek için ne yapması gerektiğini tanımlayan bir düzenleyici çerçevemiz var. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan temel haklara aykırı davranan herkes bu tanınmayı kaybedebilir. Yeşil Camii imamı Facebook sayfasında eşcinselliğin İslam'da neden yasa dışı olduğunu ve eşcinselliğin hastalık ve gerileme getirdiğini ayrımcı bir şekilde açıklayan bir mesaj paylaşmıştı. Yeşil Camii imamı, bu mesaja 'eşcinsellik kapitalizm ve demokrasi virüsüdür' mesajıyla cevap veren birine teşekkür etti. Biz bu gelişmelere sessiz kalamayız ve kalmayacağız.” dedi.

“BU TÜM FLAMAN İNANANLARININ MENFAATİNE”

Bakan Somers, "Yalnızca yasal çerçeveye saygı duyan camiler resmen tanınacak veya tanınmaya hak kazanacak. Resmen tanınan camiler de ise bizim örf, adet, geleneklerimizi ve eşcinseller hakkında olumsuz paylaşımda bulunulması veya dile getirilmesi ise camin resmen geri tanınma prosedürünün başlatılması anlamına gelir. Bu, tüm Müslümanların ve dolayısıyla kendi din deneyimlerini demokratik anayasal devletimizle uzlaştıran tüm Flaman inananlarının menfaatine.” şeklinde konuştu.

İLK KEZ OLDU

Öte yandan, Belçika’da ilk kez bir din görevlisinin eşcinsellik karşıtı görüşleri nedeniyle oturma izninin uzatılmayarak sınır dışı edilmesi kararlaştırılmış oldu.