Belçika'da huzurevini ziyaret eden Noel Baba virüs saçtı

Belçika'da yasak olmasına rağmen huzurevini ziyaret eden bir Noel Baba, en az 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı.

Belçika'da koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl Sinterklaas (Aziz Nikolas) Bayramı kutlamaları yasaklanmıştı.

Yasağa rağmen, Anvers kentindeki Mol kasabasında bulunan ve 150 kişinin kaldığı bir Hemelrijck huzurevi yönetimi, salgın nedeniyle uzun süreden beri sıkıntılı bir süreç geçiren sakinlerine moral vermek için bir etkinlik düzenledi.

NOEL BABA KOSTÜMÜ GİYİP HUZUREVİNDE HEDİYE DAĞITTI

Bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlu, Noel Baba kostümü giyerek, yaşlılara hediyeler dağıttı.

Sadece ortak kullanım alanlarını ziyaret etmesi gereken temsili Noel Baba, bütün odaları tek tek ziyaret ederek hediyeler dağıttı.

Bu etkinlikten birkaç gün sonra rahatsızlık hisseden temsili Noel Baba'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bazı huzurevi sakinlerinde de benzer belirtilerin görülmesi üzerine, merkezde kalanların tamamı test edildi.

ŞU ANA KADAR 45 YAŞLININ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İlk belirlemelere göre en az 45 yaşlıda koronavirüse rastlandı. Henüz bütün testlerin sonucu alınmadığı için, enfeksiyon kapan yaşlı sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.