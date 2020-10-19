Belçika'da koronavirüs salgınında hastanelerdeki doluluk oranı artıyor

Avrupa ülkesinde, yoğun bakım yataklarının beşte biri doldu. Koronavirüs test sayısında fazlalık nedeniyle sonuçlarda da gecikme yaşanıyor.

Avrupa, yeniden koronavirüs salgınının etkisi altına girdi.

Kişi başına düşen koronavirüs kaynaklı ölüm oranı bakımından ilk sıralardaki ülkeler arasında yer alan Belçika'da, yeni vaka sayılarında artış durmuyor.

Haftalık istatistiklerin günlük ortalamasını yayınlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün verilerine göre, 9-15 Ekim haftasında günlük yeni vaka ortalaması yüzde 79 artarak 7 bin 876 oldu.

YOĞUN BAKIM DOLMAYA BAŞLADI

11.4 milyon nüfuslu ülkede salgının başından beri toplam vaka sayısı 222 bin 253'e çıkarken, 10 bin 413 kişi hayatını kaybetti.

Salgında son haftalarda görülen büyük artış nedeniyle hastanelerin doluluk oranları artmaya başladı. Yoğun bakım yataklarının beşte biri dolu görünüyor.

Hastanelerde şu anda 2 bin 485 kişi koronavirüs tedavisi görüyor. Bu kişilerin 412'si yoğum bakım ünitesinde tutuluyor.

YATAK SAYISI 2 BİN

Belçika genelindeki hastanelerde toplam yoğum bakım yatağı sayısının ise 2 bin olduğu, artışın böyle devam etmesi halinde kasım ortasında yoğun bakımlarda yer kalmayabileceği belirtiliyor.

Birçok hastanede de koronavirüs dışındaki hastalıklarda acil olmayan tedaviler ve ameliyatlar erteleniyor.

KRİTİK UYARI: VAKALAR ARTMAYA DEVAM EDERSE...

Belçika Sağlık Bakan Frank Vandenbroucke, katıldığı bir televizyon programında, hastanelerin durumuyla ilgili uyarıda bulundu. Vandenbroucke, "Vakalar böyle artmaya devam ederse hastaneye yatırılanların sayısı o kadar artacak ki koronavirüs dışındaki hastalıkların tedavisi giderek daha fazla ertelenecek." dedi.

Sağlık Bakan Vandenbroucke, özellikle başkent Brüksel ve ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesinde durumun çok ciddi olduğunu belirterek, bu bölgelerin Avrupa genelinde en kötü durumda olan yerler olduğunu söyledi.

TEST SONUÇLARI GECİKİYOR

Koronavirüs testlerinin sonuçlarında da gecikmeler görülüyor. Kapasitenin üzerinde örnek alındığı için bugüne kadar 4.1 milyon test yapılan ülkedeki bazı laboratuvarların yoğunluk nedeniyle sonuçları geciktirmeye başladığı belirtiliyor.

BELÇİKA'DA YENİ TEDBİRLER

Öte yandan artan vaka sayıları nedeniyle federal hükümetin aldığı tedbir kararları bugün yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren Belçika genelindeki restoranlar, kafeler, barlar 1 ay süreyle kapatılacak, gece yarısından saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Saat 20.00'den sonra alkollü içki satışı yapılmayacak, herkes ailesinin dışında sadece 1 kişiyle yakın temas içinde olabilecek ayrıca mümkün olan durumlar ve işler için evden çalışma mecburi olacak.