Brüksel'de protestolar sonrası olaysız dağılan kalabalığın ardından bazı gruplar, dükkanları yağmaladı.

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar, Avrupa'da devam ediyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Tarihi Brüksel Adalet Sarayı önünde toplanan yaklaşık 10 bin gösterici, Floyd cinayetini, artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti.

Protestolar sonrası olaysız dağılan kalabalığın ardından bazı gruplar, dükkanları yağmaladı. Yağmacı grup, Chaussée d'Ixelles ve Boulevard de Waterloo semtlerinde çöp kutularını ateşe vererek, barikatlar kurdu.

MAĞAZALARIN CAMLARINI KIRDILAR

Eylemciler, çevrede bulunan mağazaların camlarını kırdı. Belçika polisi, çok sayıda protestocunun gözaltına alındığını duyurdu.

Belçika'da mağazalar yağmalandı VİDEO