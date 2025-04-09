Belçika'da operasyon yapıldı: IPTV ekranları bir anda karardı

Haber Merkezi

Dijital platformların kaçak bir şekilde izlenmesine olanak sağlayan IPTV'ye karşı Belçika'da, diğer ülkelere örnek olabilecek bir karar alındı.

Birçok ülkede internet üzerinden spor müsabakalarını canlı veya tekrar izleme imkanı sunan DAZN, mahkemeye başvurarak IPTV'leri ve kaçak spor yayını yapan siteleri kapatılmasını istedi.

MAHKEME TALİMAT VERDİ

Talebi kabul eden mahkeme, telekom operatörleri ve alternatif hizmet sağlayıcılarına yazı göndererek dinamik engelleme yapılmasını emretti.

SİTELER KAPATILDI

Cumartesi günü uygulanan kararla, korsan IPTV üzerinden maç izleyenlerin yüzde 50'sinin ekranları karardı, yüzlerce yasa dışı site kapatıldı.

ZAFER OLARAK DUYURULDU

DNS engelleme önlemlerinin masrafları, internet servis sağlayıcıları tarafından üstlenildi.

DAZN operasyonu, "Belçika'da içerik korsanlığına karşı mücadelede gerçek bir zafer." olarak duyurdu.

DİĞER ÜLKELERDE DE UYGULANMASI BEKLENİYOR

Belçika'da "dinamik engelleme" olarak adlandırılan bu uygulamanın, IPTV'den maç izlenmesine olanak tanıyan "ayna" veya "taklit" siteleri de saf dışı bıraktığı belirtildi.

Bu uygulamanın diğer ülkelerde de uygulanması bekleniyor.