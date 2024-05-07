Belçika'dan çağrı: AB ülkeleri, İsrail'e silah satışını durdursun Kalkınma İşbirliği Bakanı Gennez, "İsrail'e silah ihraç etmeyi durdurmanın zamanı geldiğini düşünüyorum" dedi.

AA

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seslenen Gennez, Tel Aviv'e silah sevkiyatına son vermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Gennez, AB Kalkınma Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ödemelerini sürdürmeye çağırıyorum"

Gazze'ye insani yardımların artırılması gerektiğini dile getiren Gennez, şöyle dedi:

Bu nedenle, AB Komisyonunu Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik taahhütlerini ve ödemelerini sürdürmeye çağırıyorum.



Bağımsız İnceleme Grubu tarafından hazırlanan raporun bunu yapmak için yeterince güvence sağladığını düşünüyorum.

"Silah ihraç etmeyi durdurmanın zamanı geldi"

Gennez, AB ülkelerine İsrail'e silah satmayı durdurmaları çağrısı yaparak şöyle devam etti:

Orta Doğu'ya, İsrail'e ve savaş olan ülkelere silah ihraç etmeyi durdurmanın zamanı geldiğini düşünüyorum.

"İnsani felaket artıyor"

İsrail ordusunun Gazze'nin Refah bölgesine başlattığı kara saldırısının "kırmızı çizgi olması gerektiğini" savunan Gennez, şöyle konuştu:

Engellenmeyen ve kalıcı insani yardım erişimine ihtiyacımız var. Ancak bu sabah Refah ve Kerem Ebu Salim (Şalom) sınırlarının kapatıldığını okudum. İnsani felaket artıyor ve bu durum milyonlarca insanı açlıkla tehdit ediyor.

İsrail'e karşı "birlik olalım" çağrısı

"Gazze'de uluslararası hukuka artık saygı duyulmadığının çok açık olduğunu düşünüyorum." diyen Gennez, İsrail'e şiddetin durması için baskı yapılmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

"Avrupa'nın tek ses halinde konuşması gerekiyor"

Gennez, bu amaçla AB'nin yaptırım uygulamaktan kaçınmaması gerektiğini vurgulayarak, "İnandırıcı olmak istiyorsak Avrupa'nın tek ses halinde konuşması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Bu maddeye artık saygı duyulmuyor"

Ülkesinin AB Komisyonu'ndan İsrail'e ticari imtiyazlar sağlayan anlaşmanın gözden geçirilmesini talep ettiğini hatırlatan Gennez, şöyle konuştu:

(Anlaşmada) İnsan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunan ikinci bir madde var.



Dolayısıyla AB Komisyonu'nun ortaklık anlaşmasını incelemesinin ve 'evet' ya da 'hayır' demesinin acil olduğunu düşünüyorum. Bana göre bu maddeye artık saygı duyulmuyor.

"BM kararına lehte oy kullanacağız"

Filistin devletinin tanınmasının "mantıklı olduğu" yorumunu yapan Gennez, şöyle dedi:

Belçika, zamanı geldiğinde ki bence mümkün olan en kısa sürede tanıyacaktır. Öte yandan Filistin'in tam üyeliğine ilişkin BM kararına lehte oy kullanacağız.

"20 yaşında öğrenci olsaydım ben de protesto ederdim"

Gennez, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla ABD'de başlayan ve dünyanın farklı coğrafyalarına yayılan öğrenci protestoları hakkındaki soruya, "20 yaşında öğrenci olsaydım ben de protesto ederdim." cevabını verdi

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)