Belçika'dan Gazze'ye havadan insani yardım Belçika Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye havadan insani yardımın ulaştırıldığını açıklarken, "Belçika, insani yardıma engelsiz erişim ve derhal ateşkes çağrısını yineliyor." dedi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de uyguladığı soykırım, yıkım, işgal ve göçe zorlamalar devam ediyor.

30 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 2 milyona yakın insanın mülteci olduğu saldırıların Ramazan ayı öncesinde durması, ateşkes ve barış için diplomatik çabalar sürse de henüz bir sonuç alınamadı.

Çeşitli bahanelerle Gazze'ye insani yardımları engelleyen İsrail'e karşı Müslüman ülkelerin ardından, ABD başta olmak üzere bazı Avrupalı devletler de havadan insani yardım atmaya başladı.

Belçika Gazze'ye insani yardım ulaştırdı

Belçika, Ürdün ile işbirliği yaparak Gazze'ye gönderdiği yardımların, Brüksel'deki Melsbroek askeri havaalanından kalkan uçaklar aracılığıyla ulaştırıldığını açıkladı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart'ta gerçekleşen bu yardım operasyonunun gıda, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeleri içerdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Belçika'nın insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve derhal ateşkes çağrısının yinelenmesi konusundaki kararlılığını vurgulandı.