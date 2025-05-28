Belçika'dan turistlere ilginç uyarı

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Avrupa'nın turistik bölgelerinden olan Belçika'nın başı, kaldırım taşı hırsızlığı ile dertte...

Batı Flandre'nin başkenti ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Brugge'yi ziyaret eden onlarca turist, anı olması mahiyetinde kaldırım taşları çalmaya başladı.

Brugge yönetimi, bu sene de aynı problemin yaşanmaması için şehri ziyaret edecek turistlere kaldırım taşı çalmamaları konusunda uyarıda bulundu.

AYDA 70 TANE KALDIRIM TAŞI ÇALINIYOR

Yönetim, tatilcilere taşların hediyelik eşya olmadığını hatırlattı.

Belediye meclisi üyesi Franky Demon yakın zamanda, Orta Çağ kentinin ayda 50 ila 70 kaldırım taşını ziyaretçilere kaptırdığını ve taşların onarım maliyetinin metrekare başına yaklaşık 200 euro tuttuğunu iddia etti.

TAŞ ÇALMAYIN UYARISI

The Brussels Times'ın haberine göre Demon, turistlere "Sizden saygı dışında bir şey istemiyoruz. Brugge'de yürümek, yüzlerce yıllık tarihe basmak demektir. Lütfen bu taşları ait oldukları yerde bırakın." çağrısında bulundu.

Demon'a göre Minnewater, Vismarkt, Grand Place ve Gruuthuse Müzesi gibi yerel noktaların hızla kaldırım taşlarını kaybetmesi, yayalar için güvenlik tehlikesi yaratıyor.

"KENTİN RUHUNUN BİR PARÇASI"

Demon, CNN'e yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bazıları bunu zararsız ya da ilginç bulsa da ciddi sonuçları var. Kaldırım taşlarının sökülmesi hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için açık bir güvenlik riski yaratıyor. Eksik ya da gevşemiş taşlar takılıp düşme tehlikesi yaratıyor ve onarım için sık sık belediye işçilerinin görevlendirilmesi gerekiyor."

Demon, kaldırım taşlarının "kentin ruhunun bir parçası" olduğunu ve gelecek ziyaretçiler için korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

TUR TEHBERİ KÖPRÜDEN İTİLDİ

Brugge'deki yerel halk, turizme karşı ilk kez harekete geçmiyor.

Geçen temmuzda Brugge'deki bir tur rehberi, oturarak şehrin kültürel mirasını "tahrip ettiği" gerekçesiyle dehşete kapılan bir grup turistin önünde köprüden itilmişti.

St. Bonifacius Köprüsü'nde oturan 31 yaşındaki Hollandalı tur rehberi Pascal Gerritsen, kimliği belirsiz bir bisikletli adam tarafından itilerek Dijver Kanalı'na düşmüştü.

Kendisini "Maskeli Mimari Aşığı" diye tanıtan bir adam, VRT'ye yaptığı açıklamada, Pascal'ı "mimariye saygı göstermediği" için kasten ittiğini söylemişti.

Saldırgan, motivasyonuyla ilgili "Tur katılımcılarına hitap etmek için banklar, çöp kutuları, sokak lambaları gibi kent mobilyalarını kullanmak yasak" diye yazmıştı.