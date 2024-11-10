Haber Merkezi

İsrail ordusunun kanlı saldırıları Orta Doğu topraklarını adeta esir almış durumda.

Katliamcı askerler masumları hedef almaya devam ederken, İsrailli siyasiler ise gerçekleştirilen soykırım hakkında yalan üstüne yalan söyleme devam ediyor.

Bunun son örneği de Belçika İsrail büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu'nun, Filistinlileri hedef gösteren konuşması oldu.

FİLİSTİNLİLERE "TERÖRİST" DEDİ

Rosenzweig-Abu, Gazze topraklarında zulme uğrayan yüzlerce kişinin terörist olduğunu iddia etti.

İsrail hükümetinin Gazze'deki vahşet politikasını meşrulaştıran açıklamalar sonrası Rosenzweig-Abu'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Fakat Belçika Parlamentosu Üyesi Nabil Boukili'nin, büyükelçinin yalanlarını mecliste tek tek ifşa eden konuşması ise dünya gündemine oturdu.

"SAVAŞI MEŞRULAŞTIRMAYA NASIL CESARET EDERSİNİZ"

Nabil Boukili'nin Belçika Meclisi'nde gerçekleştirdiği tarihi konuşmasında ise şu dizeler yer alıyordu:





Sayın Büyükelçi buraya gelip sömürge ordunuzun Filistin halkına ve Lübnan halkına yaptıklarını savunmaya nasıl cesaret edersiniz! Savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçlarınızı haklı çıkarmaya, meşrulaştırmaya nasıl cesaret edersiniz! Bayan Büyükelçi, sizin insanlığınız nerede ki, bu vahşeti meşrulaştırmak istiyorsunuz?

"BUNLAR MI TERÖRİST"

Bu görüntüleri gördünüz mü? Bu, Cibaliye mülteci kampında yaşandı. Bu genç bir terörist değildi. Oysa ki orada canlı canlı yakıldı. Çünkü ordunuz bir mülteci kampını bombaladı.



Bu da sivil kurbanların olduğu bir hastanenin fotoğrafı. Hastane! Bu olayın mağdurları sivillerdi. Bu birkaç ayda ordunuz öldürdüğü çocuk sayısı, son 1 yılda dünya çapında öldürülen çocuk sayısına eşit. Bu olayı meşrulaştırmak için mi buraya geldiniz?



Çocukları vurduğunuzda, çocukları, kadınları öldürdüğünüzde, toplumuzu teröre neden olanlar bunlar mı? Bugün savaştığınız insanlar bunlar. Siz bunlara mı terör diyorsunuz?

"ASKERLERİNİZ, ÖLMÜŞ KADINLARIN ELBİSELERİNİ GİYİP VİDEO ÇEKİYOR"

İsrail askerlerinin savaş alanlarında çekip TikTok uygulamasında paylaştığı videolara da değinen Boukili, konuşmasına şöyle devam etti:

Uluslararası hukukta kullanılması yasak olan fosfor bombalarıyla Lübnan halkını bombaladığınız halde terörle mücadele sizin işiniz mi?



Dünyanın en ahlaklı ordusu' dediğiniz askerler, TikTok'ta ölmüş bir kadının elbiselerini giyerek komik videolar yayınlıyor ve savaş ganimetlerini gururla sergiliyorlar. Oysa ki, bu ganimetler kendi itiraflarına göre, kadın ve çocukların öldürülmesiyle elde ediliyor. Dünyanın en ahlaklı ordusu bu mu?

"SOYKIRIM YAPIYORSUNUZ"

Ben sizinle aynı seviyeye inmemek için bu önemsiz tartışmalara kendimi dahil etmeyeceğim. Ama evet ben (Filistinlileri) bu savaşta destekliyorum. Ben mazlumların yanında yer alıyorum. Filistinlileri destekliyorum. (Görünüşe göre) bu komitede Filistin bayrağı kaldırmam sizi rahatsız etmiş! Onun için tekrar yapacağım. Bu insanların hakları var. Onlar yaşama, özgürlük, bağımsızlık ve onur haklarına sahiptirler. Siz onların bu haklarına karşı savaşıyorsunuz. 'Terörle savaş' bahanesiyle etnik temizlik ve soykırım yapıyorsunuz. Onun için de bölgenin en terör ordusu sizsiniz! Siz gerçek teröristsiniz.

"HAYDUT BİR DEVLETSİNİZ"

76 yıldır Filistin'i sömürgeleştiriyorsunuz. Halbuki, 76 yıl önce 7 Ekim yaşanmamıştı. Birleşmiş Milletler'in tüm kurallarını ihlal ettiniz. Uluslararası hukuka saygı duymuyorsunuz. Siz bir haydut devlete dönüştünüz. BM Genel Kurulu'nda aşırı sağcı başbakanınız konuşurken bile diğer ülkeler salonu terk ediyor. Dışlanmış bir devlet haline geldiniz!

"BU MECLİSTE BULUNMANIZ KABUL EDİLEMEZ"