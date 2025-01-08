Belgeler sızdırıldı: Esad’ın eşi İngiliz İstihbaratı'na çalıştı

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Esad, ailesini de alarak Rusya'ya kaçtı.

Daha önce göğüs kanseri son dönemlerde ise lenfoma ile mücadele eden Esma Esad'ın ise durumunun iyi olmadığı hatta Beşar Esad ile de boşanmak istediği gündeme geldi.

Kremlin, bu iddiaları yalanladı.

Ancak bir zamanlar Suriye'nin modern yüzü olarak sunulan Londra doğumlu Esma hakkında, sağlık dışında da farklı iddialar ortaya atıldı.

ESMA ESAD'IN BİLİNMEYEN YÜZÜ

İngiltere merkezli UK Declassified, Esad’ın eşi Esma'nın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğunu yazdı.

Yayınlanan belgelerde, Esma Esad’ın 1994 yılında İngiltere’de istihbarat faaliyetlerine karıştığı ve MI5 yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya konuldu.

ESMA ESAD VE MI5 BAĞLANTILARI

UK Declassified’ın yayınladığı belgelerden ilki, Esma Esad’ın İngiliz istihbaratıyla ilişkilerine dair detaylar içeriyor.

Belgede, Esma Esad’ın, dönemin İngiliz Gizli Servisi MI5’in üst düzey bir yetkilisi olan Eliza Manningham-Buller ile Chesterfield Mayfair Otel’de özel bir görüşme yaptığı belirtildi.

ESAD'IN TAKİP EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Belgelerde yer alan bir diğer önemli detay ise Esad ile ilgili...

Esad’ın İngiltere’de eğitim gördüğü dönemdeki faaliyetlerinin İngiliz ve Suriye istihbaratı tarafından yakından izlendiği belgelerle ortaya konuldu.

Raporlarda, Esad’ın akademik çalışmaları bıraktığı, siyasi konulara yoğunlaştığı ve gelecekteki siyasi yönelimlerinin değerlendirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

SİYASİ TOPLANTILARA KAMUFLAJ

Belgelerde, bu toplantıların görünüşte sosyal nitelikte olduğu, ancak gerçekte siyasi bir içeriğe sahip olduğu da yer alıyor.

Suriye istihbaratına ait olduğu öne sürülen belgelerde, dönemin İstihbarat Daire Başkanının imzası bulunuyor.