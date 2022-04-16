İsrail güçlerinin saldırısı altındaki Mescid-i Aksa’yı paylaşan Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, Instagram tarafından kısıtladı. Model, bu duruma tepki gösterdi.

Ramazan ayının başlamasıyla, İsrail güçlerinin şiddeti arttı.

Filistinleri hedef alan İsrail askerleri, Mescid-i Aksa’ya sabah akşam saldırı düzenliyor.

150 fazla cemaat üyesinin yaralandığı saldırılar, İslam aleminin büyük tepkisini çekiyor.

Bella, dünyaya duyurmak istiyor

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid de, bu saldırılara sessiz kalmak istemiyor…

Instagram’da 52 milyona yakın takipçisi bulunan güzel, Kudüs’ü işgal eden İsrail güçlerine tepki gösteriyor.

Bella Hadid'in Filistin paylaşımları kısıtlandı VİDEO

Paylaşımları engellendi

Ünlü model, dün Mescid-i Aksa’daki Cuma namazı öncesi ve sonrasında yaşanan saldırıları kınayan birkaç paylaşım yaptı.

Ancak modelin paylaşımları, kısa sürede engellendi.

Duruma isyan eden Bella Hadid, “Filistinlilerin, İsrail polisi tarafından püskürtüldüğü gönderilerim Instagram tarafından engellendi. Ne zaman Filistin hakkında paylaşım yapsam engelleniyor. Gönderilerim bir milyondan fazla kişiye ulaştığı için engelleniyor olabilir mi?” diye sordu.

“Hassas içerik” denilse de paylaştı

Kısıtlanan güzel, şikayetçi olunca az sayıda video paylaşabildi.

Yine de sorun yaşadığını dile getiren ünlü model, Filistin halkının seslerini duyurmaya devam edeceğini aktardı.

Videolarına “hassas içerik” ibaresi yerleştirilen Hadid’in, küçük yaşta öldürülen bir Filistinli çocuğun fotoğraflarını paylaştığı da görüldü.