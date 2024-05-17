Benito Mussolini'nin evinin altına inşa edilen sığınaklar görüntülendi 21 yıl boyunca İtalya'ya liderlik eden Mussolini'nin sığınakları kameraya yansıdı. Ziyaretçiler, sığınaklarda yürürken İkinci Dünya Savaşı deneyimini yaşıyor.

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AA

İtalya'yı uzun bir süre yöneten diktatör Benito Mussolini'nin evinin altına yapılan sığınaklar ziyarete açıldı.

1922 ile 1943 yılları arasında görevde olan Mussolini'nin sığınakları, İkinci Dünya Savaşı sırasında Roma'daki ikametgahında inşa edildi.

Ancak Mussolini, bu sığınakları hiç kullanamadı. Söz konusu yapılar, restorasyonun ardından ziyarete açıldı.

Restore edildi

Roma'nın Nomentana Caddesi üzerinde yer alan, bir dönem Mussolini'nin de ikametgahı olan Villa Torlonia'daki Casino Nobile Malikanesi'nde savaş sırasında diktatörün isteğiyle inşa edilen ve uzun restorasyon sürecinin ardından nisanda yeniden ziyarete açılan sığınakları görüntüledi.

İkinci Dünya Savaşı deneyimi yaşatıyor

Sığınakların duvarlarına Mussolini ve ailesinin Villa Torlonia'da çekilmiş fotoğrafları, savaş sırasında müttefiklerce Roma'ya 19 Temmuz 1943 ile 3 Mayıs 1944 arasında yapılan bombardımanların görüntüleri, müttefik uçaklarından atılan uyarı niteliğindeki afişler ile bombardıman altında sığınaktaki yaşamı anlatan animasyon görüntüleri yansıtılarak ziyaretçilere İkinci Dünya Savaşı dönemine dair deneyim yaşama fırsatı sunuluyor.

Bombardıman simülasyonu yapılıyor

Ayrıca Mussolini, ailesi ve yakın ekibi için daha korunaklı inşa edilen bölümde sesler ve fiziksel efektlerle gerçeğe yakın bombardıman simülasyonunu deneyimleme imkanı bulunuyor.

Villa Torlonia Parkı ve Müzeleri Sorumlusu Annapaola Agati, Mussolini'nin 1925'te Roma'daki ikametini sembolik ücret olan bir liretlik kira karşılığında Villa Torlonia'ya taşıdığını söyledi.

Agati, bu taşınmada Mussolini'nin buraya bir dönem sıkça davetler için gitmesinin ve Torlonia ailesiyle iyi ilişkilerinin rol oynadığını dile getirdi.

"Binanın dışına gerçek bir sığınak kazılması kararı çıktı"

Malikanenin içinden geçilen ve sığınağa dönüştürülen ilk kısmın aslında binanın bodrum katı olduğunu anlatan Agati, şöyle konuştu:

Mussolini, burayı güçlendirdi. Zırhlı kapılar ve hava dolaşımını sağlayacak düzenek getirtti.



Binanın içindeki bir alanı sığınağa dönüştürmüştü ancak savaş yaygınlaştığında ve bombardıman tehlikesi arttığında Mussolini'nin yakın ekibi, sarayın içindeki bu sığınağın yeterince güvenli olmadığına karar verdi. Böylece binanın dışına gerçek bir sığınak kazılması kararı çıktı.

"Binanın dışına çıkış sağlayan gerçek bir sığınak"

Yerin altından binanın dışına doğru uzanan bu tünellerin "gerçek sığınak" olarak hazırlandığını belirten Agati, şu ifadeleri kullandı:

Biri halihazırda var olan, kısmen sığınağa dönüştürülerek yapılan bir yer oysa diğeri özel oluşturulan ve binanın dışına çıkış sağlayan gerçek bir sığınak.

"Bu sığınağı hiç kullanamadı"

Agati, ikinci sığınağın betonarme silindirlerle kapatılabildiğini ve su geçirmez şekilde tasarlandığını ancak inşasının bahçedeki bazı arkeolojik kalıntılar nedeniyle o dönem yavaş ilerlediğini anlattı.

Roma'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında 19 Temmuz 1943'te ilk kez havadan bombalandığına işaret eden Agati, şöyle dedi:

O tarihte sığınak henüz tamamlanmamıştı. Mussolini de Roma’da değildi. (Nazi Almanyası lideri Adolf) Hitler ile Feltre'de buluşmuşlardı.



Daha sonra 25 Temmuz 1943'te tutuklandı ve bir daha Villa Torlonia'ya dönemedi. Bu nedenle de bu sığınağı hiç kullanamadı.

Ses sistemi kurdular

Agati, sığınağın varlığından haberdar olan semt halkının sonraki yıllarda farklı gerekçelerle burayı kullandığına dair kanıtların bulunduğunu söyledi.

Sığınakların yeniden ziyarete açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Agati, şunları söyledi:

Basit bir düzenek oluşturuldu. Sadece insanların geçebileceği bir platform koyduk, aksi takdirde yürürken zorlanacaklardı.



Gerçek bir bombalama simülasyonu etkisi yaratan ses sistemi koyduk.

"Yeni nesillerin savaşın ne olduğunu deneyimleyebilecekleri bir alan burası"

Mekanın bölge sakinleri tarafından zaten bilindiğini anlatan Agati, yeniden düzenleme yaparak görünürlük kazandırmak istediklerini ifade etti ve ekledi:

Tabii ki tarihi bir an. İlginç bir deneyim, bir sığınağa inmek gibi, bu kadar güçlü duyguları ilk elden deneyimlemek, uçakların gelişini hissetmek, bombardıman korkusunu yaşamak gibi bir deneyim.



Yeni nesillerin savaşın ne olduğunu deneyimleyebilecekleri bir alan burası.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)