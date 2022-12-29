Benny Gantz: İran'a 2 veya 3 yıl içinde saldırabiliriz

Gantz, İran'a saldırı olasılığına hazırlandıklarını söyledi. İsrailli Bakan, hava kuvvetleri öğrencilerine çağrıda bulundu.

Tel Aviv-Tahran hattındaki gerilim, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı.

2015'teki nükleer anlaşmayı yenilemeye yönelik uluslararası çabaların durmasıyla İran, uranyum zenginleştirme sürecini hızlandırdı.

"Nükleer tesislere saldırıda yer alıyor olabilirsiniz"

Uzmanlar, İran'ın potansiyel olarak uranyumu kısa sürede silah sınıfına yükseltebileceğini söylüyor. Ancak teslimi mümkün bir savaş başlığı üretmenin yıllar alabileceği belirtiliyor.

Savunma Bakanı Gantz, hava kuvvetleri öğrencilerine hitap ederken, "İki veya üç yıl içinde, doğuya doğru gökleri aşan ve İran'daki nükleer tesislere yönelik bir saldırıda yer alıyor olabilirsiniz." dedi.

"İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyoruz"

Gantz, "İsrail, son yıllarda hazırlıklarını önemli ölçüde artırdı ve İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor." diye ekledi.

Reuters'ın haberine göre, İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmakla ilgili üstü kapalı tehditlerde bulunuyor.

Ancak bazı uzmanlar, İsrail'in uzak, dağınık ve iyi korunan İran hedeflerine kalıcı hasar verecek askeri nüfuza sahip olduğundan şüphe ediyor.