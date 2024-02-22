Benny Gantz: İsrail, en hızlı biçimde genel seçime gitmeli Gantz, seçime gitmekten korkmadığını söyledi. Protestocularla konuşan Gantz, "Genel seçime en hızlı biçimde gitmemiz gerekiyor" dedi.

AA

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, erken seçim çağrısı yaptı.

Gantz, geçmişte olduğu gibi sokakların tekrar hareketlenmesini istemediğini söyledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre Gantz, evinin önünde erken seçim çağrısıyla toplanan İsrailli protestocularla konuştu.

"Genel seçime en hızlı biçimde gitmemiz gerekiyor"

"Ülke savaştayken sokakların 6 Ekim'de olduğu gibi hareketlenmesinden yana olmadığını" dile getiren Gantz, şöyle dedi:

Genel seçime en hızlı ve üzerinde en çok uzlaşılan biçimde gitmemiz gerekiyor.

"Seçime gitmekten korkmuyorum"

Gantz, seçime gitmekten korkmadığını ancak önceliklerinin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirmek olduğunu, hükümette kalarak bunun için mücadele ettiğini savundu.

İsrail'de 7 Ekim'den sonra kurulan olağanüstü hal hükümetine katılan eski Savunma Bakanı Benny Gantz, bu tarihe kadar Başbakan Binyamin Netanyahu'nun muhalifleri arasında yer alıyordu.

İsrail'de yaşanan kitlesel gösteriler

Netanyahu hükümetinin 2023'te iktidara geldiğinde açıkladığı, yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesi, siyasi arena, ordu ve kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açmıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikaları ülke genelinde kitlesel protesto gösterilerine yol açmış, protestolar 7 Ekim 2023'teki saldırılara kadar devam etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)