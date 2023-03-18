Benny Gantz: İsrail'de iç savaş çıkmasından korkuyorum Eski Savunma Bakanı Gantz, "Halkımın içinde yaşıyorum ve nasıl parçalandığımızı görüyorum" dedi.

İsrail'de tartışmalı yargı reformu tepki çekmeye devam ediyor.

Değişikliğe karşı sokaklara çıkanların düzenlediği gösteriler her geçen gün artıyor.

Hükümeti uyardı

Eski Savunma Bakanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, hükümetin yargı reformuna karşı 10. haftayı geride bırakan protestolara ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gantz, İsrail'de kimsenin iç savaşı istemeyeceğini ancak gidişatın kötü olduğunu vurguladı:

"İç savaş çıkmasından korkuyorum"

Burada (İsrail'de) bir iç savaş çıkmasından korkuyorum. Kimsenin bunu istemediğine inanıyorum ama ortaya çıkma tehlikesi artıyor.



Bunlar öfkeden kaynaklanan kehanetler değil, gerçekçi sözler. Halkımın içinde yaşıyorum ve nasıl parçalandığımızı görüyorum.

İsrail'de tartışmalı yargı reformu

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemeye karşı ülke genelinde düzenlenen kitlesel protestolar 10 haftayı geride bıraktı.

Hükümet, tartışmalı yargı düzenlemesini Meclis'ten geçirme noktasında adım adım ilerlerken, bunu "yargının bağımsızlığına müdahale" olarak değerlendiren on binlerce İsraillinin ülke genelindeki eylemleri giderek büyüyor.

Bir iç savaş uyarısı da Cumhurbaşkanı Herzog'dan

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 15 Mart'ta hükümetin ülkeyi tartışmalara sürükleyen "yargı reformu" konusunda "iç savaş" uyarısında bulunarak, krizin aşılması için "Halk Tasarısı" önerisinde bulunmuştu.

Tasarı, hükümetin yargı düzenlemesinde hedeflediğinin aksine, Yargıçları Atama Komitesi'nde çoğunluğun iktidara verilmemesi ve yasaların Meclis'te salt çoğunluk olan 61 oy yerine 80 oyla çıkarılması gibi yargı mekanizmasının yetkilerinin hükümet lehine değiştirilmesini engelleyen maddeler içeriyor.

Netanyahu da, "mevcut statükoyu devam ettirdiği" gerekçesiyle Herzog'un sunduğu tasarıyı reddettiklerini duyurmuştu.