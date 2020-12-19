Benny Gantz: Netanyahu doğrulmalı, yoksa seçime gideriz

İsrail'de koalisyon hükümetindeki çatlak derinleşiyor. Gantz erken seçim isterken, Netanyahu'nun partisi "Bu bir utanç" dedi.

İsrail'de Savunma Bakanı ve koalisyon hükümeti ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya rest çekti.

Gantz, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Aramızdaki anlaşmayı defalarca ihlal eden Netanyahu düzelmezse seçimlere gideceğiz ve o, görevden uzaklaşacak." dedi.

İSRAİL'DE SEÇİM TARTIŞMASI

İki nedenden dolayı Netanyahu ile hükümet kurduklarını belirten Gantz, bunları koronavirüs salgını ve "bölünme ve kışkırtma" salgını olarak sıraladı.

Jerusalem Post'un haberine göre, Netanyahu'nun ortağı, "Mavi-Beyaz İttifakı, bu iki salgını yenmesi durumunda iktidarda kalacak." ifadesini kullandı.

NETANYAHU'NUN PARTİSİ'NDEN GANTZ'A YANIT

Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada, ülkeyi seçimlere sürüklemenin "utanç verici" olduğu savunularak, "Seçim dayatırlarsa kazanırız." denildi.

'AŞI OLUN' ÇAĞRISI

Gantz ayrıca İsraillileri koronavirüs aşısı yaptırmaya çağırırken, örnek teşkil etmesi için kendisinin de aşı olacağını söyledi.

Mavi-Beyaz İttifakı lideri, halktan koronavirüs tedbirlerine uymasını da isteyerek, "Üzücü bir şekilde enfeksiyon oranı artıyor. Herkesi kişisel tedbirlerini almaya çağırıyorum." diye konuştu.