Berberiler 2972 yılını kutladı

Fas'ta yaşayan Berberiler, Amazig takvimine göre 2972 yılını geleneksel kıyafetleri ve yemekleriyle kutladılar.

Fas'ta her yıl 13 Ocak'ta ‘Ocak Gecesi’ olarak adlandırdıkları yılbaşını kutlayan Berberiler (Amazigler), geleneksel kıyafetlerini ve hazırladıkları özel yemekleri sosyal medyadan paylaştı.

Geleneklerine uygun şekilde yüzlerce yıldır yeni yıl kutlamalarını sürdüren Berberiler, yeni yılın bolluk ve bereket getirmesi temennilerinde bulundu.

Berberiler 2972 yılını kutluyorlar - Video

HÜKÜMET YETKİLİLERİ DE BERBERİ YENİ YILINI KUTLADI

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımla Berberi yeni yılını kutladı:

"Berberi takviminin 2972 yeni yılı kutlu olsun. Bu vesileyle, Fas kimliğinin ana unsurlarından Berberi diline ilişkin programın uygulanmasına yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz."