Berger: Türkiye'de 65 bin istihdam oluşturuldu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, IPA fonları kapsamında verilen desteklerin başarılı olduğunu söyledi.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) düzenlenen "Kırsal Kalkınmada Örgütlenme" toplantısına katıldı.

Berger, yaptığı konuşmada, AB'nin sorunun yerinde çözülmesi gerektiğine inandığını belirterek, bunun için yaşamın her alanında faaliyet gösteren sivil toplum hareketlerini desteklediklerini ifade etti.

Bunu yapabilmenin tek yolunun iktisadi büyüme garantisi ve akıllı bir destek sağlamak olduğunu aktaran Berger, yerinde çözüm üretmenin önemine işaret etti.

"16 BİN PROJEYE DESTEKLE 65 BİN İSTİHDAM OLUŞTURULDU"

Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'ye yönelik IPA fonları ile destek sunduklarını anımsatarak, "IPA fonları kapsamında verilen destekler Türkiye genelinde çok başarılı oldu. 16 bin projeye verilen destek sayesinde 65 bin istihdam oluşturuldu. IPA yatırımlarının yüzde 20'si kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Hedefimiz kadın ve genç girişimcilere ulaşmak." diye konuştu.

"AMACIMIZ KIRSALDA MUTLU HAYATA OLANAK SAĞLAMAK"

Tarımın ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefinin başta gıda üretimi ve çiftçinin desteklenmesi olduğunu, ancak zaman içerisinde bunun doğayı da kapsadığını kaydeden Berger, şöyle konuştu:

"Asıl amacımız kırsal alanda mutlu ve sağlıklı yaşama olanak sağlamak. Koronavirüs salgını ile kırsal kalkınmanın ilave boyutu da oluştu. Kırsal kesimde ekonomik zorlukla baş ederken doğa ve insan arasında denge kurulmalı. Aynı zamanda da kırsaldaki örgütlerimizin rekabet edilebilirliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bu girişimin merkezinde gençleri ait oldukları yörede kalmaya cezbetme fikri yatıyor."

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise şehrin en önemli gelirinin tarım, ticaret ve turizm olduğunu aktardı.

Kırsal kalkınmanın üretim artışı sağlamasının yanı sıra göçü de engellediğini belirten Kaya, "Tarım Diyarbakır için çok önemli. Koronavirüs salgını yerinde tarımsal üretimin önemini bir kez daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.