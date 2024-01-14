Bernie Sanders: Biden yönünü değiştirmezse kaybeder Senatör Sanders, barınma, vergi reformu gibi bazı alanlarda Biden yönetiminin daha agresif davranması gerektiğini söyledi. Sanders, aksi halde Trump'ın kazanacağını belirtti.

ensonhaber.com

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili konuştu.

Anketler, mevcut Başkanı Joe Biden ve ülkenin eski lideri Donald Trump'ın karşı karşıya geldiği bir senaryoda, Biden'ın kaybedeceğini söylüyor.

İlerleyen yaşı nedeniyle 81 yaşındaki Biden'ı adaylıktan vazgeçirme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

Senatör Sanders, Biden'ın bazı alanlarda yönünü değiştirmemesi halinde, Trump karşısında kaybedeceğini söyledi.

Biden'a politika uyarısı

The Guardian'a konuşan Sanders, "Beyaz Saray'ın sağlık hizmetleri, barınma, vergi reformu ve reçeteli ilaçların yüksek maliyetleri konusunda daha agresif hareket ettiğini görmeliyiz." dedi.

Sanders, "Başkan'ın bu yönde hareket etmesini sağlayabilirsek kazanacaktır; eğer sağlayamazsak kaybedecektir." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'a baskı

Vermont senatörü, Beyaz Saray'la temas halinde olduğunu ve bu konuda baskı yaptığını anlattı:

Başkan'a ve ekibine, bu ülkenin işçi sınıfının ihtiyaçlarına hitap eden ilerici bir gündem ortaya koymadıkça bu seçimi kazanamayacaklarını açıkça ifade etmeyi umuyoruz.

Biden'a giden oylar Trump'a dönüyor

Son anketler, Trump'ın yalnızca kilit eyaletlerde başarılı olmakla kalmayıp, aynı zamanda İspanyol kökenliler ve genç seçmenler de dahil olmak üzere Biden'ın 2020 zaferi için hayati önem taşıyan demografik grupların desteğini aldığını gösteriyor.

'Trump kazanırsa demokrasi biter' yorumu

Sanders, Trump'ın ikinci başkanlığının, ABD için tehdit olacağını savunarak, "Demokrasinin sonu olur." ifadesini kullandı.