Bernie Sanders'ın yün eldivenleri sosyal medyanın gündeminde

Joe Biden'ın yemin töreninde yün eldiveni ve maskesiyle sandalyede otururken objektiflere yansıyan Bernie Sanders, sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD'de Joe Biden yemin etti ve ülkenin 46. Başkanı olarak göreve başladı.

Bütün dünyanın yakından takip ettiği yemin törenine, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in mesajlarının yanında, Vermont Senatörü Bernie Sanders damga vurdu.

BARNIE'NİN ELDİVENLERİ

Sanders'ın yün eldivenleri ve maskesiyle bir sandalyede otururken fotoğraflandığı kare, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, Sanders'ı dünyaca ünlü tablolardan popüler film afişlerine, dizilerden tarihi fotoğraflara kadar akıllara gelebilecek her görsele ekleyerek eğlenceli kareler yarattı.