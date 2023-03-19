Beşar Esad’dan BAE’ye resmi ziyaret Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) düzenlediği resmi ziyarette BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından ağırlandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'ya yaptığı ziyaretin ardından yurt dışı temaslarına devam ediyor.

Esad, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) eşi Esma Esad ile resmi ziyaret düzenledi.

Havaalanında karşıladı

Esad, havaalanında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından karşılanmasının ardından eskort eşliğinde kraliyet sarayına geçti.

Kraliyet sarayında resmi törenle karşılanan Esad, daha sonra Al Nahyan ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Esad'ı taşıyan uçağa BAE hava sahasında ise savaş uçaklarının eşlik ettiği ifade edildi.

"İstikrar ve ilerlemeyi hızlandırmak için..."

Al Nahyan yaptığı açıklamada, “Bugün BAE'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı karşıladım ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmemizde aynı zamanda Suriye ile bölgede istikrar ve ilerlemeyi hızlandırmak için işbirliğini artırmanın yollarını ele aldık” dedi.

Esad’ın geçtiğimiz sene BAE’ye yaptığı ziyaret ise 2011’de Suriye’de patlak veren iç savaşın ardından bir Arap devletine yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.