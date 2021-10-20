Beyaz Saray, 5-11 yaş aralığını aşı programına dahil etmeyi planladığını duyurdu

Beyaz Saray, 28 milyon kişiyi oluşturan 5-11 yaş aralığındaki çocukların da koronavirüse karşı aşılanmasına ilişkin plan yapıldığını duyurdu.

ABD’de koronavirüs ile mücadele kapsamında devam eden aşılama çalışmalarının kapsamı genişletiliyor.

Konuya yönelik Beyaz Saray tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Uzun süredir yürütülen çalışmaların ardından iki hafta içinde federal ajansların, çocukların aşılanması konusunda bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.

TOPLANTI 2-3 KASIM'DA

Açıklamada, ABD Hastalık ve Kontrol Önleme Merkezi’nin 2-3 Kasım'da yapacağı toplantıda, aşının acil kullanımının onaylanması halinde, ülkede yaklaşık 28 milyon kişiyi oluşturan 5-11 yaş grubunun aşılanması için kısa sürede sevkiyata başlamaya hazır oldukları bilgisine yer verildi.

BİRÇOK ALAN KULLANILACAK

Ayrıca, plan kapsamında çocukların aşılanması için birçok alanın kullanılacağı ifade edildi.

Ülke genelinde 25 binden fazla çocuk doktorunun muayenehanesine, 100'den fazla çocuk hastanesine, on binlerce eczaneye ve yüzlerce okula aşı sevkiyatı yapılacak.