Beyaz Saray: ABD, Sudan'daki savaşı sonlandırmak için çabalıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Sudan'la ilgili gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM GETİRMEK İÇİN ÇABLAIYORUZ"

ABD'li sözcü, açıklamasında şöyle dedi:

"ABD, Sudan'daki korkunç çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmek için aktif olarak çaba gösteriyor. Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız. Hem acil insani krizi hem de uzun vadeli siyasi zorlukları ele alan müzakereye dayalı bir barış sürecini yürütmek istiyoruz."

Sudan'da sahadaki durumun oldukça karmaşık olduğunu ve bu durumun çözüme kavuşturulmasının ancak ilgili tüm aktörlerin katılımıyla mümkün olabileceğini ifade eden Leavitt, ABD'nin bu süreçte sözü edilen ülkelerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğini aktardı.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.