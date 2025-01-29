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AA & Ensonhaber

İkinci Donald Trump döneminin ilk Beyaz Saray basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan yeni Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın görevinin ilk haftasında çok sayıda federal çalışanın işine son vermesiyle ilgili sorulara yanıt verirken bunun Trump'ın yetkisi dahilinde olduğunu söyledi.

27 yaşındaki Leavitt, "Kendisi yürütme organının başıdır ve bu nedenle yürütme organı içinde istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahiptir" dedi.

Leavitt, Trump'ın bunu yapmaya yetkisi olduğu konusunda Beyaz Saray'ın emin olduğunu ve Trump'ın istemediği bir kişiyle çalışmayacağını vurguladı.

BİRÇOK KİŞİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

Kongredeki Demokratlar, Trump'ın görevden aldığı isimler arasında daha önce kendi aleyhindeki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith ve benzeri isimlerin de yer almasını eleştirmişti.

SIKI DİSİPLİN VE AZALAN SIZINTILAR GÖZE ÇARPIYOR

Trump'ın yeni döneminin ilk günlerinde Beyaz Saray'da daha az bilgi sızıntısı ve sıkı disiplin uygulaması göze çarpıyor.

Axios'taki habere göre Trump'ın yakın çevresi, kargaşa içindeki ilk dönemine kıyasla daha işlevsel ve sıkı disiplinli bir Beyaz Saray yönetmeye kararlı.

Bu kapsamda Beyaz Saray'dan bilgi sızıntılarının önüne geçmek için önemli bir çaba harcanıyor.

Öte yandan Trump'a erişim konusunda da yeni uygulamalara gidilmiş durumda.

Beyaz Saray'a yakın bir kaynak, yaptığı açıklamada, "Yeni yönetim tam bir kara kutu. Onların istedikleri dışında hiçbir şey sızmıyor" dedi.

En büyük değişiklik, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve diğer yardımcıların, rastgele arkadaşların ve muhabirlerin Trump'ı doğrudan arama imkanını kısıtlamaları oldu.

Daha önce Trump'ı arayanlar kendisiyle konuşur ve taleplerine cevaplar alırdı.

Ancak Trump'ın bu dönemde işine daha fazla odaklanmak istediği ve telefonlara daha az cevap verdiği belirtildi.